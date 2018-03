EUA iniciam sua guerra contra o terror Estrondosas explosões e o ruído de fogo antiáereo estremeceram hoje Cabul, capital do Afeganistão. A eletricidade foi cortada. As primeiras explosões ocorreram às 16h27 (GMT). O Pentágono confirmou o início dos ataques militares contra o Afeganistão, país que dá abrigo ao suposto terrorista Osama bin laden, principal suspeito do atentado terrorista contra os EUA em 11 de setembro. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, fará em breve um pronunciamento à nação sobre a ação militar contra o Afeganistão.