EUA insistem em estratégia de paz para Israel Os Estados Unidos insistiram hoje numa estratégia, ainda indefinida, de paz para o Oriente Médio, anunciada na semana passada pelo presidente George W. Bush, apesar do novo ataque suicida contra Israel que deixou 16 mortos ao sul de Tel-Aviv e levou o primeiro-ministro Ariel Sharon a abreviar uma visita a Washington e retornar a seu país a noite de terça-feira. "Precisamos continuar a avançar e encontrar um caminho em meio à crise", disse o secretário de Estado, Colin Powell, depois de receber seu colega inglês, Jack Straw, para discutir a situação no Oriente Médio. "Continua a ser parte da agenda a busca de uma saída política para ir adiante e estamos recolhendo todas a idéias sobre como fazer isso", acrescentou Powell, indicando o caráter preliminar e tentativo dos esforços iniciados pelos Estados Unidos, com apoio da Arábia Saudita, Jordânia e Egito, para montar uma conferência de paz ainda sem data ou local. O secretário de Estado informou que o diretor da Agência Central de Inteligência, CIA, George Tenet, viajará à região, provavelmente na próxima semana, para intensificar as consultas. Powell não esclareceu se Bush pediu a Sharon para ser comedido em sua resposta ao mais recente ataque terrorista desfecho por forças palestinas - no caso, o grupo Hamas - contra Israel. Hoje, o porta-voz do departamento de Estado, Richard Boucher, disse que a "condenação do atentado pelo presidente (da Autoridade Palestina, Yasser) Arafat e as instruções (que ele deu na noite de terça-feira) sobre como confrontar e prevenir atividades terroristas contra civis israelenses são passos da direção certa". Powell confirmou que, durante as conversas com Sharon, um dos temas discutidos foi a necessidade de reformas dentro da Autoridade Palestina". Funcionários americanos indicaram que o novo atentado terrorista e sua pronta condenação pela Autoridade Palestina mantiveram inalteradas as duas importantes diferenças que emergiram da conversa entre Sharon e Bush e os outros contatos que o líder israelense teve em Washington. Os EUA insistem que Arafat é o líder do povo palestino e, portanto, a pessoa com quem se deve negociar a paz. Sharon alega que o presidente da Autoridade Palestina é uma figura irrelevante, e procurou impugnar sua liderança exibindo um dossiê que provaria o envolvimento direto de Arafat com atividades terroristas. Sharon procurou documentar a mesma alegação contra a Arábia Saudita, acusando Riad de estimular ataques contra civis palestinos oferecendo dinheiro para as famílias dos jovens palestinos que se oferecem para levar a cabo os ataques suicidas. Na prática, Washington rejeitou ambas as alegações e insistiu na importância do engajamento tanto com Arafat como com a Arábia Saudita, que é autora do mais recente plano de paz para a região. A segunda divergência entre Sharon e Bush refere-se à própria urgência em se buscar um acordo político abrangente para o conflito entre israelenses e palestinos. O líder israelense deixou claro que não tem pressa. Powell admitiu hoje que o novo atentado terrorista tornou qualquer esforço de paz ainda mais complicado. "Os eventos de ontem são perturbadores e cada vez que algo assim acontece, tira-nos do caminho por algum tempo", afirmou. "Eu reconheço quão difícil isso é (...), esse tipo de violência e as respostas e ações de autodefesa que virão; mas não podemos perder de vista a realidade de que uma solução política é, no fim das contas, o que será necessário para trazer essa antiga crise ao fim".