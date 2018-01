EUA insistem que há armas proibidas no Iraque O comando militar americano disse nesta terça-feira que até agora tiveram resultado negativo as provas realizadas em diferentes lugares que se supunha haver depósitos de armas de destruição em massa, mas continua a reafirmar que tais armas existem no Iraque. Empregando equipamentos especiais, as forças anglo-americanas estão à procura de material enterrado no deserto que poderia estar relacionado com os programas de armas químicas, biológicas e nucleares desenvolvidos pelo Iraque, disse o general Vincent Brooks. Indicou que na busca foram encontrados aviões de combate enterrados, mas não armas químicas nem biológicas. Outras fontes militares disseram também ter encontrado 11 contêineres enterrados perto de uma fábrica de munições na cidade de Kerbala. "Levará tempo para descobrir coisas que foram deliberadamente escondidas", disse Brooks em sua entrevista diária à imprensa, ao responder por que civis iraquianos denunciaram esconderijos de armas convencionais às tropas aliadas, mas não de armas de destruição em massa. "Estmos convencidos que que há armas de destruição em massa e insistimos nisto", afirmou. Fontes americanas disseram que não esperam encontrar muitas evidências de armas proibidas até que o regime de Saddam Hussein esteja inteiramente erradicado do poder e a população iraquiana não tenha mais temor de falar. As forças da coalizão, garantiu Brooks, estão trabalhando com iraquianos no país para restaurar a ordem, a eletricidade e a água. Fontes americanas disseram que começaram a a falar de recompensas para quem der informação sobre o paradeiro dos líderes do regime ou sobre as armas de destruição em massa. Veja o especial :