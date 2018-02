EUA insistem que seus aviões foram atacados primeiro O coronel Roger King, porta-voz militar dos Estados Unidos, insistiu hoje que os aviões americanos que bombardearam uma aldeia no sul do Afeganistão estavam respondendo a um ataque. Há duas versões conflitantes de oficiais americanos: a primeira indica que os aviões dispararam depois que tropas dos EUA, que realizavam uma missão de reconhecimento na área, foram atacadas. A outra é de que os próprios aviões dos EUA haviam sido atacados. O chefe de comunicação da província afegã de Uruzgan, Bismullah, assegurou, no entanto, que as forças americanas atacaram uma casa onde estava sendo festejado um casamento matando pelo menos 40 pessoas e ferindo cerca de 70 depois que os convidados dispararam para o ar - um modo tradicional de comemoração. O coronel King negou essa versão numa entrevista coletiva na base aérea de Bagram, norte de Cabul. "Normalmente, quando se pensa em disparos de comemoração, algo que não é incomum, são disparos dispersos, não dirigidos contra um objetivo", disse ele. "Neste caso, os tripulantes de um dos aviões sentiram que os disparos os seguiam." Evidências preliminares indicaram que disparos de um avião AC-130 e não uma bomba lançada por um bombardeiro B-52 causaram as mortes no vilarejo de Kakarak, em Uruzcan, revelou hoje um funcionário do Departamento de Defesa dos EUA. O secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, disse que poderá levar dias para investigar as acusações de que pelo menos 40 civis foram mortos por "fogo amigo". Rumsfeld também disse não ter conhecimentos de morte de civis durante a operação de busca de combatentes da Al-Qaeda ou do Taleban no norte de Kandahar. Funcionários dos EUA e do Afeganistão viajaram hoje para a região de Uruzgan para investigar o incidente. Em uma declaração sem precedentes, o governo afegão exigiu ontem que os EUA "tomem todas as medidas necessárias" para evitar baixas de civis no futuro. O presidente do governo afegão interino, Hamid Karzai, convocou oficiais americanos a seu gabinete e lhes comunicou em termos enérgicos a preocupação do governo com o incidente. O chanceler afegão, Abdullah, disse em entrevista coletiva que as operações militares da coalizão contra militantes da Al-Qaeda e do Taleban devem continuar. Mas ele acrescentou que o "procedimento" para o lançamento de ataques "deve ser revisado para evitar incidentes" como o de segunda-feira. Abdullah disse que quatro vilarejos foram atacados nas imediações do povoado de Kakarak, 250 quilômetros a sudoeste de Cabul. Dos 40 mortos no casamento, segundo ele, 25 eram de uma mesma família. Funcionários de Kakarak disseram que os aviões sobrevoaram duas vezes antes de retornar pela terceira vez e iniciar o ataque.