EUA instalam radar antimísseis, diz fonte

"O SBX está em posição", disse a fonte, que falou sob condição de anonimato.

A fonte não ofereceu mais detalhes, mas confirmou que o SBX, um radar flutuante de banda X que se assemelha a uma bola de golfe gigante, havia sido instalado em uma localização no mar onde ele poderia rastrear mísseis disparados pelo regime de Pyongyang.

As forças norte-americanas e sul-coreanas permanecem em alerta em meio a expectativas de que a Coreia do Norte pode lançar um míssil ou múltiplos mísseis antes das celebrações de 15 de abril. Nesta data, o país comemora o aniversário do falecido fundador da Coreia do Norte, Kim Il Sung.

Os EUA já reforçaram suas defesas de mísseis na região para ajudar a proteger os aliados Coreia do Sul e Japão, assim como as bases americanas em Guam. As informações são da Dow Jones. (Lucas Hirata - Lucas.hirata@estadao.com)