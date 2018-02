EUA institui novas medidas para evitar contágio do ebola A Guarda Costeira americana informou que vai entrar em contato com navios que estiveram recentemente em países afetados pelo surto de ebola para perguntar a passageiros se eles perceberam sintomas da doença antes de embarcarem. Um setor da instituição, que inclui os estados de Nova York e Connecticut, emitiu um comunicado para a comunidade marítima em Long Island Sound na segunda-feira com novos protocolos para controlar a transmissão do vírus.