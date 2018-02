EUA intensificam ofensiva contra Tabelan no Afeganistão Equipes de reconhecimento de elite da Infantaria da Marinha dos Estados Unidos foram levados em helicópteros hoje para trás das linhas do Taleban. Enquanto isso, as tropas encabeçadas pelos norte-americanos intensificavam os esforços para romper a resistência em Marjah, no sul do Afeganistão. Mais de 20 marines foram levados antes do amanhecer a uma área onde operam atiradores de elite do Taleban, disse um funcionário que pediu anonimato. Outras brigadas dos EUA e soldados afegãos começaram a marchar rumo ao sul.