EUA interceptam barco com 21 haitianos a bordo Um pequeno barco cargueiro com 21 haitianos e sete tripulantes filipinos foi interceptado pela guarda costeira norte-americana, próximo a Miami, horas depois de o presidente George W. Bush ter recomendado aos cidadãos da ilha caribenha que permaneçam na ilha apesar da violência crescente. Quatro armas ? três escopetas e uma pistola ? foram apreendidas na embarcação. O chefe da guarda costeira disse que as autoridades estão averiguando se o barco foi seqüestrado.