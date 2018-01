EUA interceptam míssil em teste antiaéreo no litoral do Havaí

O Exército dos Estados Unidos interceptou um míssil de médio alcance frente ao litoral do Havaí nesta quarta-feira, 30, um teste bem sucedido-sucedido do sistema de interceptação com o qual o Japão tenta reforçar sua defesa ante a Coreia do Norte.

O teste foi realizado pela Agência de Defesa de Mísseis (MDA) e a Marinha americanas a partir do navio USS John Paul Jones, um destróier lança-mísseis, apenas um dia depois que a Coreia do Norte disparou um míssil balístico que sobrevoou o Japão.

Usando os foguetes guiados Standard Missile-6 (SM-6), o teste interceptou um míssil balístico de médio alcance lançado de uma base em Kauai, Havaí, graças ao radar AN/SPY-1, que o USS John Paul Jones dispõe.

O líder norte-coreano Kim Jong-Un prometeu lançar outros mísseis sobre o Japão, ante a condenação da ONU e a advertência dos Estados Unidos sobre severas repercussões.

A MDA disse que o teste oferece uma capacidade melhorada ao componente naval do sistema de defesa de mísseis balísticos em sua fase terminal.

Este teste representa a segunda ocasião em que um míssil SM-6 intercepta com sucesso um míssil balístico de médio alcance.

Estados Unidos e Japão trabalham em conjunto desde 2006 para desenvolver uma variante do Standard Missile-3, um míssil lançado do mar e que também faz parte do sistema Aegis. O Japão busca criar uma versão terrestre. / AFP