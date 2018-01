EUA interceptam no mar 108 imigrantes ilegais A Marinha dos Estados Unidos interceptou 108 imigrantes ilegais em águas internacionais, diante da costa da Guatemala no Pacífico. Do total, 86 eram equatorianos e os demais, peruanos. Segundo a porta-voz da Direção de Migração guatemalteca, Mónica Catún, os imigrantes foram interceptados na última sexta-feira, mas devido à longa distância da costa - cerca de 190 milhas náuticas - chegaram apenas hoje à Guatemala. De acordo com os imigrantes, o grupo estava há duas semanas em alto mar quando um helicóptero da Guarda Costeira americana os interceptou, provocando a fuga dos traficantes de pessoas. O grupo planejava chegar ao México pelo mar para depois tentar entrar nos EUA por terra. De acordo com autoridades, os detidos deverão ser deportados aos países de origem. Em Porto Rico, 131 imigrantes dominicanos que tentavam entrar ilegalmente na ilha foram interceptados em duas embarcações pela Guarda Costeira americana. Segundo as autoridades, os imigrantes ilegais serão processados e repatriados.