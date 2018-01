EUA interceptam planos de novo ataque da Al-Qaeda Os serviços secretos americanos têm interceptado uma série de mensagens de integrantes da rede terrorista de Osama bin Laden, Al-Qaeda, indicando que essa organização planeja um atentado tão ou mais potente do que o de 11 de setembro, informou hoje a edição online de "The New York Times". O diário assinala ter obtido os dados de fontes no setor de inteligência e na polícia, e definiu as comunicações da Al-Qaeda como ?vagas, mas perturbadoras". As informações são tão indefinidas que os órgãos de contraterrorismo não têm idéia da data, lugar ou método a ser empregado pelos extremistas. Os agentes compararam o material - qualificado de "não específico" - com o recolhido no primeiro semestre de 2001. O volume de dados coletados nos EUA, Europa e Península Arábica aumentou em abril, disse um funcionário ao NYT. O ex-presidente americano Bill Clinton afirmou hoje que o informe preparado em fins de 1999 - durante seu governo - por um organismo vinculado à Agência Central de Inteligência (CIA) sobre o risco de ataques suicidas da rede de Bin Laden com aviões seqüestrados nos EUA não trazia detalhes precisos e "tinha pouco valor de inteligência". O informe, cujo conteúdo foi divulgado sexta-feira pela imprensa norte-americana, contradiz a afirmação da conselheira de Segurança Nacional do presidente George W. Bush, Condoleezza Rice, de que "ninguém poderia ter previsto" que terroristas lançariam aviões contra o World Trade Center e o Pentágono. Bush, também alertado antes de 11 de setembro pelo serviço de inteligência sobre o risco de terroristas seqüestrarem aviões nos EUA, disse sexta-feira que não sabia dos planos de usar aviões como bombas. O informe de 1999 do Conselho Nacional de Inteligência, ligado à CIA, alertava que terroristas suicidas poderiam derrubar um avião carregado de potentes explosivos sobre o Pentágono, a sede da CIA ou a Casa Branca. Congressistas democratas, apoiados por alguns republicanos, estão pressionando por uma investigação para saber o que o governo sabia dos ataques de setembro, e se poderia tê-los evitado. Por causa dessas revelações, o chefe de contra-espionagem da CIA, Cofer Black, deverá deixar o posto, que ocupa há três anos, segundo a TV ABC.