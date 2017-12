EUA interrompem importação de carne do Japão O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) anunciou que irá banir importações de carne bovina do Japão e produtos derivados, devido ao surgimento de um caso suspeito de encefalopatia espongiforme bovina, ou doença da vaca louca. O embargo se aplica aos produtos que chegaram aos portos no dia 10 de setembro ou depois, informa o USDA. O Japão relatou o caso suspeito da doença no dia 10 de setembro. Testes iniciais mostraram resultados positivos, mas falta a confirmação. "A ação é necessária para continuar a salvaguardar a agricultura americana contra essa doença neurológica mortal", diz o comunicado do departamento. O USDA já interrompeu a importação de gado vivo do Japão desde março de 2000 devido à febre aftosa. Nenhum caso de BSE foi diagnosticado até hoje nos Estados Unidos.