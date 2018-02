EUA investigam atos de jornal em Pequim O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está perto de concluir investigação para apurar denúncias feitas no ano passado de que funcionários do jornal The Wall Street Journal (WSJ) do escritório da China teriam subornado membros do governo para obter informações para suas reportagens. A denúncia surgiu durante uma investigação maior, conduzida pelo governo dos EUA, sobre métodos ilegais usados pela News Corp., proprietária do WSJ, que inclui alegações de hacking e suborno, entre outras questões. Uma fonte afirmou que empregados do WSJ na China tinham dado presentes a oficiais do governo chinês em troca de informações.