EUA investigam infiltração iraniana no Iraque Soldados anglo-americanos estão investigando agentes iranianos que teriam entrado no Iraque para influenciar a formação de um governo pós-Saddam Hussein, comentou o general David McKiernan, comandante das forças americanas de invasão terrestre. McKiernan retratou a questão dos iranianos que operam dentro do Iraque como parte de uma democracia em funcionamento. "Neste exato momento, quaisquer ações xiitas ou influenciadas pelo Irã não representam uma ameaça às forças de coalizão", disse ele. "Estamos de olho nos interesses deles", prosseguiu McKiernan, citando alguns grupos que estariam procurando ter voz no novo governo. "Para falar a verdade, o que ocorre hoje no Iraque tem um toque de democracia." Na Casa Branca, o secretário de Imprensa Ari Fleischer admitiu que o governo dos Estados Unidos sente-se incomodado com a presença dos agentes iranianos e avisou ao Irã para que não interfira nas questões iraquianas. "Estamos preocupados com a presença de agentes iranianos no Iraque", disse ele. "Deixamos claro ao Irã que somos contrários a qualquer interferência externa no caminho do Iraque rumo à democracia." Sob condição de anonimato, uma fonte ligada ao governo americano comentou que atualmente os iranianos parecem estar reunindo informações para definir como influenciar na composição de um novo Iraque. Em menor proporção, todos os vizinhos do Iraque parecem tentar fazer o mesmo, reunindo informações sobre um país que por muito tempo ficou fechado para eles, disse a fonte. Não há evidências de que o governo iraniano esteja incentivando manifestações antiamericanas, mas funcionários dos EUA estão acompanhando de perto essas atividades. O Irã goza de bastante apoio no Iraque, principalmente entre a maioria muçulmana xiita, religiosamente ligada com o Irã.