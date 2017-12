EUA investigam participação de Bin Laden Os Estados Unidos começaram a investigar a participação do terrorista saudita Osama bin Laden no pior atentado da história do país. De acordo com senador republicano Orrin Hatch, de Utah, os serviços de inteligência norte-americanos interceptaram comunicações entre aliados de Bin Laden discutindo os ataques ao World Trade Center e ao Pentágono. "Eles interceptaram algumas informações onde pessoas associadas com Bin Laden reconhecem que alguns alvos foram atingidos", disse Hatch em entrevista à Associated Press. Ele se recusou a dar mais detalhes. O senador também disse ter informações de que pelo menos um dos vôos seqüestrados está ligado à organização terrorista de Bin Laden.