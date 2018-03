EUA investiram US$ 2 bi no combate ao tráfico na Colômbia Os Estados Unidos investiram diariamente durante 26 meses uma cifra superior a US$ 2 milhões em ajuda para financiar o Plano Colômbia contra os narcotraficantes. A ajuda dos EUA foi em dinheiro e em equipes para modernizar as Forças Armadas na ofensiva contra os narcotraficantes e contra grupos armados ilegais, guerrilheiros ou paramilitares, informou o jornal El Tiempo. Para o próximo ano, os EUA poderiam autorizar uma ajuda adicional de US$ 663,29 milhões, acrescentou o jornal, citando fontes do governo de Bogotá. Em relação aos equipamentos, a Colômbia recebeu dos EUA 30 helicópteros Huey-1H, 42 Super Huey e 18 Black Hawk. Alguns deles são usados para o transporte de soldados, enquanto outros são empregados em missão de apoio para as equipes de fumigação nas zonas de alto risco, onde há grupos armados. A ajuda que a Colômbia deve receber em 2003 será utilizada para criar uma brigada militar antinarcóticos e treinar os comandos antiterroristas no uso de 12 helicópteros para inspecionar o oleoduto central.