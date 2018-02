EUA irão monitorar todos os viajantes do oeste da África

O diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), Tom Frieden, disse que a nova etapa do monitoramento começará na próxima segunda-feira em seis Estados: Nova York, Pennsylvania, Maryland, Virginia, New York e Georgia. Em sua declaração, Frieden afirmou que a nova medida irá proteger ainda mais os americanos.

Viajantes da Libéria, Guiné e Serra Leoa receberão cartões informativos e um termômetro para que meçam diariamente suas temperaturas e informem a autoridades sanitárias locais. Os "check-ins" poderão ser feitos pessoalmente, por telefone, Skype ou Facetime com funcionários.

Os passageiros também deverão informar seus planos de viagem após entrarem nos Estados Unidos. Frieden disse que se algum dos viajantes se recusar a cooperar, o CDC será chamado imediatamente. Fonte: Associated Press.