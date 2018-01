EUA irão sobretaxar aço argentino A Comissão de Comércio Internacional dos EUA (ITC) anunciou que o Departamento de Comércio do país vai impor tarifas antidumping sobre produtos de aço laminado a quente da Argentina e da África do Sul, que estariam sendo importados pelos EUA a preços "inferiores ao valor justo". De acordo com a ITC, os produtos de aço argentinos são subsidiados, o que lhes dá uma vantagem injusta em relação aos produtos de empresas americanas. A comissão também disse que o mercado para produtos de aço laminado a quente nos EUA alcançou US$ 26,1 bilhões no ano passado.