EUA irritados com posição brasileira sobre Cuba O esforço do governo brasileiro, que convenceu a Argentina e outros países a não apoiar uma resolução na ONU contra Cuba, está irritando a Casa Branca. O alerta foi feito por representantes da administração Bush, que procuraram a Embaixada do Brasil em Washington para dizer que estão "desconfortáveis" com o comportamento do País. Há duas semanas, Peru, Uruguai e Costa Rica apresentaram uma resolução na Comissão de Direitos Humanos da ONU pedindo a presença da entidade em Cuba para monitorar os direitos humanos. Honduras, Itália e França votarão contra Cuba, mas o Brasil se absterá. A novidade é que, pela primeira vez, o Itamaraty pedirá a palavra para dar um recado a Havana: que respeite os direitos humanos.