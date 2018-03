EUA já planejam invadir o Iraque, diz jornal Os Estados Unidos estão preparando um plano para derrubar o presidente iraquiano, Saddam Hussein, que inclui o envio ao Iraque de 70 mil a 250 mil militares, publicou hoje o jornal The New York Times. Segundo o diário, o plano para invadir o Iraque deverá ser posto em prática dentro de um ano, logo que a atual crise do Oriente Médio termine. O jornal nova-iorquino não cita qualquer fonte específica, apenas "altos responsáveis do governo" de George W. Bush. O presidente norte-americano, escreve o jornal, já deixou claro nos seus discursos que quer derrubar Saddam Hudsein do poder, mas não deu nenhuma ordem ao Pentágono para preparar as forças norte-americanas.