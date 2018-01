EUA já preparam plano de invasão da Síria, dizem fontes Fontes do serviços de inteligência disseram que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, pediu a seus auxiliares na semana passada que esbocem um plano para possível invasão da Síria. A informação foi dada hoje pelo site do jornal Newsday. De acordo com o site, o vice-secretário da Defesa, Douglas Feith, desenvolve um relatório destacando o apoio da Síria a grupos terroristas, o que se caracterizaria ? na ótima do governo Bush ? como uma ameaça à região. O jornal informou também que um oficial do primeiro escalão do Pentágono diz desconhecer tais planos. Rumsfeld disse ontem, em pronunciamento à imprensa, que a Síria permitiu que fugitivos iraquianos entrassem no país e acusou os sírios de oferecer tecnologia militar aos iraquianos. As informações são da Dow Jones. Veja o especial :