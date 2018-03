EUA já têm tropas em território iraquiano O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos EUA, general Richard B. Myers, confirmou que já há tropas norte-americanas em território iraquiano. Falando a repórteres no Pentágono, Myers disse que "não há um número significativo de força s militares dos EUA no norte do Iraque neste momento". Indagado sobre quantos soldados já estão no Iraque, o general respondeu: "Eu não vou entrar em mais detalhes sobre isso." Outro funcionário do pentágono disse que os norte-americanos em território iraquiano estão trabalhando para a CIA. Segundo o jornal The Washington Post, eles podem ser funcionários civis da agência de inteligência ou militares colocados temporariamente a serviço dela.