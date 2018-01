EUA, Japão e Coréia do Sul procuram saída diplomática para crise O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e os primeiros-ministros do Japão, Junichiro Koizumi, e da Coréia do Sul, Roh Moo-Hyun, concordaram nesta quinta-feira em buscar uma "solução diplomática" para a crise dos mísseis com a Coréia do Norte. Em conversas telefônicas com os dois líderes asiáticos, Bush mostrou sua disposição para usar os esforços diplomáticos na solução da crise criada ontem pelo lançamento de mísseis norte-coreanos, informaram as agências Kyodo e Yonhap. No entanto, Bush e Koizumi mantêm aberta a possibilidade de impor sanções econômicas à Coréia do Norte, informou a Kyodo. Roh concordou com Bush que o lançamento dos mísseis foi uma "grave provocação", disse o porta-voz do líder sul-coreano, Jung Tae-Ho. A Coréia do Norte disparou na quarta-feira sete mísseis, um deles intercontinental e os outros de médio e curto alcance, que caíram no Mar do Japão. Foi uma violação da moratória aceita pela Coréia do Norte, em 1999, sobre a realização de testes. Conselho de Segurança Os sistemas de segurança dos EUA, Coréia do Sul e Japão entraram em alerta. A crise provocou a convocação de uma reunião a portas fechadas do Conselho de Segurança da ONU. O Japão, apoiado pelos EUA e Reino Unido, prevê uma minuta de resolução pedindo aos Estados-membros da ONU a suspensão da transferência de recursos financeiros e tecnológicos que possam ser usados pela Coréia do Norte para o desenvolvimento de mísseis e armas de destruição em massa. O embaixador dos EUA na ONU, John Bolton, lembrou que é preciso "agir de forma cuidadosa", mas ressaltou a necessidade de um acordo no Conselho de Segurança o mais cedo possível. Em outro comunicado divulgado hoje e citado pela Kyodo, o Governo japonês antecipou que está preparando outro documento para apresentar na reunião do G8, de 15 a 17 de julho, em São Petersburgo, na Rússia. O texto vai ressaltar o grave risco para a estabilidade na região. Na quarta-feira a secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, disse que o caminho a seguir é o das "conversas de seis lados entre EUA, as duas Coréias, Japão, China e Rússia". As negociações sobre o programa nuclear norte-coreano pararam em novembro de 2005, devido ao boicote da Coréia do Norte. "A comunidade internacional tem à disposição uma série de ferramentas para convencer a Coréia do Norte a não embarcar numa política suicida", disse Rice.