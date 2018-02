EUA lançam mais quatro ataques aéreos no Iraque O Comando Central das forças armadas norte-americanas informou que aviões de caça e aeronaves não tripuladas dos EUA lançaram mais quatro ataques aéreos contra unidades do Estado Islâmico no Iraque. Segundo os militares dos EUA, foram destruídos veículos blindados de transporte de tropas e um caminhão que estavam "disparando contra civis".