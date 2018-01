EUA lançam nova operação contra rebeldes no Iraque Os militares americanos lançaram hoje uma nova operação contra os insurgentes iraquianos no norte e centro do Iraque, usando um míssil teleguiado pela primeira vez desde o fim dos grandes combates. A operação foi lançada após a queda, na véspera, de dois helicópteros americanos Black Hawk, que colidiram depois que um deles foi atacado e atingido provavelmente por granadas propelidas por foguetes em Mossul, norte do país. Dezessete soldados americanos morreram. O coronel Bill Macdonald, porta-voz da 4ª Divisão de Infantaria, baseada na região de Tikrit, disse que também poderiam ser usados caças e helicópteros de ataque na operação Ciclone 2. Ele informou que o míssil teleguiado com uma ogiva de 250 quilos foi lançado de um lançador móvel ao norte de Bagdá e atingiu um centro de treinamento da guerrilha perto de um rio na cidade de Kirkuk. O vice-governador dessa cidade do norte do país, Ismail Ahmed Rajab al-Hadidi, e seu motorista foram feridos em um atentado hoje à noite. Quatro desconhecidos dispararam contra seu automóvel no centro de Kirkuk. Em Bagdá, fortes explosões foram ouvidas na noite de hoje, aparentemente parte da "Operação Martelo de Ferro" dos EUA contra a resistência.