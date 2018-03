EUA lançam operação para esmagar resistência no Iraque As forças americanas lançaram neste domingo uma grande operação para ?esmagar a resistência? e capturar autoridades foragidas do regime deposto de Saddam Hussein. A operação, apelidada de ?Desert Sidewinder? ("sidewinder" é uma cobra típica do Oeste americano e do México; uma tradução aproximada do nome da operação seria "Cascavel do Deserto") pretende ser uma demonstração maciça de força por parte dos americanos, a fim de desencorajar novos ataques contra as tropas de ocupação. A movimentação, que teve início nesta madrugada, ocorre no centro do Iraque, entre o norte de Bagdá e a fronteira iraniana, e deve durar vários dias. As autoridades de ocupação revistaram várias casas simultaneamente, informa fontes militares do Campo Boom, unidade militar 50 km a nordeste de Bagdá. ?Entramos com um poder de fogo tão superior que nem pensaram e reagir?, disse o tenente-coronel Mark Young. São visadas as casas de possíveis apoiadores do Partido Baath e simpatizantes de Saddam Hussein.