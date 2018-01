EUA lançam satélite para sistema de localização Um foguete decolou neste domingo, com a missão de colocar em órbita um satélite projetado para melhorar a precisão do sistema global de localização (conhecido pelas iniciais GPS) tanto para fins militares, quanto para civis. O novo satélite substituirá um sistema mais antigo que está perdendo energia, informou o coronel Allen Ballenger, da Força Aérea dos Estados Unidos, diretor do programa GPS. O artefato orbital, cujo custo supera US$ 45 milhões, terá vida útil aproximada de dez anos e começará a operar em aproximadamente 25 dias. Somados os custos do foguete e do serviço de lançamento, o custo do satélite supera US$ 100 milhões, segundo estimativas da Força Aérea norte-americana.