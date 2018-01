EUA lançam sua maior operação militar contra o Taleban O Exército dos Estados Unidos anunciou o início de sua maior operação militar contra supostos militantes do Taleban e da Al-Qaeda no Afeganistão. Os comandantes militares americanos pretendem enviar milhares de soldados às regiões mais perigosas do país, garantiu o tenente-coronel Bryan Hilferty, porta-voz do Exército dos EUA. Quatro batalhões com aproximadamente 2.000 soldados cada participam da chamada "Operação Avalanche", que englobará o sul e o leste do Afeganistão. "Esta é a maior operação que já planejamos", garantiu o porta-voz americano na Base Aérea de Bagram, logo ao norte de Cabul. Ele não revelou com exatidão quando a operação começou. O sul e o leste afegãos serviram de palco para uma onda de violência contra agentes humanitários afegãos e estrangeiros, soldados americanos e autoridades locais, levantando dúvidas sobre a alegação da Casa Branca de que os EUA estariam vencendo a guerra para estabilizar o país.