EUA levantam mais uma suspeita de arma química no Iraque Onze contêineres, enterrados perto de uma fábrica de munição para artilharia no sul do Iraque, foram descobertos por soldados americanos nesta segunda-feira e poderiam ser laboratórios químicos ou biológicos, disse o general Ben Freakley, em entrevista concedida à rede de TV CNN. Os contêineres de metal, de 36 metros quadrados, que poderiam ser acoplados a caminhonetes ou trens, foram encontrados por membros da 101ª Divisão Aerotransportada em Kerbala. Também foram encontrados 450kg de documentos no local, garantiu o general norte-americano. Não há evidências de armas. "Estavam próximos de uma fábrica de munição para artilharia, o que é consistente com a negativa da antiga liderança iraquiana de conduta irregular", comentou. O major Trey Cate, porta-voz da 101ª Aerotransportada, disse que os soldados encontraram 11 contêineres com equipamentos de laboratório enterrados perto da fábrica de munição em Kerbala. Ele disse que testes seriam realizados. Antes da guerra, os Estados Unidos denunciaram a existência de laboratórios móveis capazes de produzir armas de destruição em massa. No entanto, os inspetores de armas da ONU não encontraram nenhuma evidência que sustentasse a alegação norte-americana. No decorrer do atual conflito, vieram à tona diversos relatos referentes à descoberta de armas químicas e que mais tarde mostraram-se falsos. Veja o especial :