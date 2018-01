EUA liberam ajuda de US$ 600 milhões ao Paquistão O governo dos Estados Unidos autorizou uma ajuda econômica de US$ 600 milhões para o Paquistão com o objetivo de para amenizar os efeitos da retaliação aos atentados terroristas de 11 de setembro contra Nova York e Washington na economia paquistanesa, informou hoje a embaixadora dos EUA em Islamabad, Wendy Chamberlin. De acordo com ela, o pacote inclui US$ 600 milhões destinados à educação, à saúde e à infra-estrutura. Do total, US$ 73 milhões serão destinados à segurança e US$ 17 milhões irão para organizações não-governamentais dedicadas à educação no Paquistão. Leia o especial