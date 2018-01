EUA liberam mais uma droga contra a impotência sexual A Administração de Drogas e Alimentos (FDA, por sua sigla em inglês) dos EUA aprovou a venda do Levitra, uma segunda pílula contra a impotência sexual que competirá no mercado com o Viagra. Até agora, o Viagra, a famosa pílula azul, era o único remédio oral disponível para o problema. O Levitra, fabricado pela Bayer AG e distribuído pela GlaxoSmithKline, começou a ser vendido recentemente na Europa. Uma terceira droga contra a impotência - Cialis, da Eli Lilly & Co. e da Icos Corp. - obteve igualmente aprovação para distribuição e consumo na Europa e deverá chegar às farmácias americanas até o final do ano. A FDA aprovou o Levitra, cuja denominação química é vardenafil, baseada em estudos segundo os quais seus usuários têm cinco vez mais probabilidade de conseguir uma ereção quando tomam a pílula do que os que consumiram placebo. Assim como o Viagra, o Levitra tem efeitos colaterais altamente nocivos à saúde em alguns casos.