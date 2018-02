EUA liberam US$ 750 milhões para combater ebola

Oficiais de defesa dizem esperar que os US$ 750 milhões sejam suficientes para os primeiros seis meses de operação contra o ebola, mas talvez seja preciso mais recursos no futuro. O dinheiro é destinado ao envio de 4.000 soldados, incluindo uma sede da divisão da 101st Airborne Division do exército americano. As tropas também estão construindo um hospital de campo na Libéria.

James Inhofe, principal senador republicano no Comitê de Serviços Armados do Senado, afirmou que sua comissão vai permitir que a administração tenha acesso ao dinheiro para ajudar as tropas americanas a impedirem a propagação do vírus, ainda que o plano não tenha sido apresentado. O senador disse, em documento escrito divulgado nesta sexta-feira, ter sentido que as tropas têm necessidade de impedir a expansão da doença, no entanto financiamentos futuros devem vir de uma fonte "mais apropriada" que o orçamento da defesa.

"Cortes significativos no orçamento da defesa minaram a prontidão e as habilidades dos nossos militares e eu não posso apoiar o comprometimento indefinido das nossas tropas nessa missão", disse Inhofe. Fonte: Dow Jones Newswires.