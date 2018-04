EUA libertam chadiano preso aos 14 anos O mais jovem preso de Guantánamo - o chadiano Mohammed El Gharani - foi libertado pelas autoridades americanas, após passar sete anos na prisão. Ele tinha apenas 14 anos quando foi detido em 2001 em uma mesquita no Paquistão. Soldados paquistaneses o entregaram para as tropas dos EUA no Afeganistão e, após ser mantido em uma prisão em Cabul, ele foi levado para Guantánamo. Segundo seus advogados, ele sofreu diversos tipos de tortura. Gharani, que já está no Chade, foi inocentado cinco meses atrás, após um juiz federal americano revisar as evidências do caso e concluir que ele não era um "combatente inimigo".