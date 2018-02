EUA libertam importante clérigo sunita em Faluja Forças dos EUA libertaram um proeminente clérigo muçulmano sunita que havia sido detido seis meses atrás na cidade de Faluja, principal foco da rebelião antiamericana no Iraque. O xeque Jamal Shaker Nazzal, imã da Grande Mesquita de Faluja, disse que sua libertação era parte de um acordo entre os moradores da cidade e autoridades de ocupação dos EUA, visando a aliviar a crise no sitiado município. "Sofremos muito na prisão, mas com a ajuda de Deus e do povo de Faluja ganhei minha liberdade", afirmou. "Damos graças a Deus pela vitória em Faluja".