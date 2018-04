EUA libertam suspeitos iranianos O Exército americano libertou ontem nove iranianos detidos no Iraque, incluindo dois acusados de integrar as Forças Al-Quds, uma unidade de elite da Guarda Revolucionária do Irã. A libertação indica um possível abrandamento nas tensões entre os dois países em relação à segurança no Iraque. Os EUA acusavam Teerã de treinar e financiar rebeldes xiitas em território iraquiano.