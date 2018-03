EUA lideram bombardeio a defesa aérea do Iraque Aviões aliados liderados pelos EUA bombardearam sistemas de defesa aérea ao nordeste do Iraque, após terem sido ameaçados, informou o Comando Europeu dos EUA. "As forças iraquianas ameaçaram os aviões da coalizão ao nordeste de Mosul, na faixa norte da zona de exclusão", disse nota do comando.