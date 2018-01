EUA ligam terroristas do Quênia à Al-Qaeda Dois supostos terroristas, incluindo um que se matou para evitar a prisão, na última semana, eram parte da rede terrorista de Osama bin Laden, informa a Embaixada dos Estados Unidos. Um policial também morreu durante a tentativa de prisão do terrorista, e muitas pessoas ficaram feridas. A declaração da Embaixada não esclarece qual o vínculo dos homens com a Al-Qaeda. Não foi informado, por exemplo, se eles são suspeitos de ligação com um atentado contra israelenses que faziam turismo no Quênia, em novembro passado, e que matou três cidadãos de Israel e dez quenianos, ou se em conexão com o carro-bomba que atacou a Embaixada dos EUA em Nairóbi em 1998, onde 219 pessoas morreram.