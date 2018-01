EUA mandam embaixador a organização contra armas químicas Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira a indicação de um embaixador permanente na Organização para Proibição de Armas Químicas (Opaq), alegando preocupação com terrorismo e armas de destruição em massa supostamente mantidas por Coréia do Norte, Líbia e Síria. O embaixador Eric Javits já começou a trabalhar na Opaq, com sede em Haia, Holanda, mas a notícia só veio a público hoje. A medida sinaliza uma tentativa americana de melhorar sua relação com a entidade, ligada à ONU, depois de Washington ter pressionado pela expulsão do ex-presidente José Maurício Bustani no ano passado. Na época, fontes ligadas ao governo americano negaram que os esforços para afastar o brasileiro Bustani tenham começado pelo fato de ele estar engajado na adesão do Iraque à Opaq e seu regime de inspeções. Javits era o representante dos Estados Unidos na Conferência de Desarmamento, em Genebra, Suíça. A indicação de Javits foi anunciada pelo subsecretário de Estado dos EUA para Controle de Armas, Stephen Rademaker, durante a abertura da primeira conferência de revisão da Opaq desde sua fundação, em 1997. Segundo Rademaker, a decisão do governo americano de melhorar sua representação na entidade "é a prova de seu compromisso de livrar o mundo das armas de destruição em massa obtidas por países determinados a matar milhares" de pessoas. Citando nominalmente Coréia do Norte, Líbia e Síria, Rademaker avisou que os países não-associados à Opaq que possuírem armas proibidas pela organização "não serão tolerados".