EUA mandam mais tanques e blindados ao Iraque Em um sinal de aprofundamento do conflito, um alto oficial americano informa que unidades do Exército e dos Fuzileiros Navais, em ação no Iraque, começam a receber mais tanques e outros blindados pesados. O movimento é uma resposta ao aumento da rebelião iraquiana e do número de baixas americanas. O general John Sattler, chefe de operações do Comando Central dos EUA, disse a jornalistas que os comandantes militares que chegaram recentemente ao Iraque viram uma situação deteriorada e concluíram pela necessidade de mais blindados de combate.