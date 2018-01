EUA mandarão equipe militar avaliar situação no Haiti Os EUA informam que pretendem enviar uma equipe militar ao Haiti para avaliar as condições de segurança no país, em guerra civil, e o presidente haitiano, Jean-Bertrand Aristide, afirmou que está ?pronto para dar a vida?, indicando que não pretende deixar o poder. No início da semana, o secretário de Estado, Colin Powell, havia dito que os Estados Unidos relutavam em mandar tropas ao Haiti para solucionar o levante contra Aristide. A equipe a ser enviada deverá conter três ou quatro especialistas do Comando Sul dos EUA, disse o porta-voz do Pentágono, Lawrence Di Rita.