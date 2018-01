EUA manifestam decepção com México, Chile e Canadá O secretário de Estado americano, Colin Powell, declarou nesta sexta-feira que os EUA estão "decepcionados" com a oposição do México, Chile e Canadá à posição de Washington no debate que precedeu a campanha militar que destituiu o líder iraquiano Saddam Hussein. Dando a entender que o governo do presidente George W. Bush podia até esperar tal atitude por parte de outros países do mundo, mas não por parte desses três, Powell disse que não estava na agenda de Washington uma conspiração para pagar na mesma moeda os "amigos muito próximos nossos". "Se estamos decepcionados? Sim. Surgiu uma tensão resultante dessa decepção? Sim. Vamos superá-la? Com certeza o faremos", disse Powell em uma entrevista hoje à Canadian Broadcasting Corporation (CBC). Os comentários, divulgados através do Departamento de Estado, são os mais duros já formulados por Powell sobre a resistência à posição dos EUA por parte do México, do Chile e do Canadá, no caso da invasão do Iraque. Veja o especial :