EUA manifestam "pesar" por morte de crianças no Afeganistão Militares dos EUA manifestaram hoje seu pesar pela morte de nove crianças no Afeganistão em um ataque aéreo contra um comandante guerrilheiro no sábado à noite. As crianças estavam brincando diante de uma casa em Makur, 85 quilômetros a sudoeste da cidade de Ghazni, quando um avião militar dos EUA atacou o local com fogo de artilharia. Um comunicado dos militares americanos, lido pelo porta-voz coronel Bryan Hilferty, lamentou a perda de vidas inocentes e disse que o "trágico incidente" estava sendo investigado. Os militares disseram que os corpos das crianças foram encontrados pelas tropas americanas que buscavam o "conhecido terrorista". Segundo os militares, o mulá Wazir, que se gabava de atacar funcionários humanitários, foi morto no ataque, mas funcionários afegãos não confirmam a informação.