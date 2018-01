EUA mantêm adolescentes afegãos como prisioneiros Três supostos terroristas de não mais de 16 anos estão sendo interrogados no acampamento de detenção em Guantánamo, Cuba, disseram autoridades militares americanas nesta quarta-feira. O anúncio gerou novas reações de rejeição entre os ativistas que defendem os direitos humanos. Os adolescentes estão em um "ambiente comunitário", separado das celas individuais dos detidos adultos, mas todos eles foram "capturados como combatentes ativos contra as forças americanas" e são considerados combatentes inimigos, disse o tenente-coronel Barry Johnson, principal porta-voz da missão militar. Johnson se limitou a dizer que havia "muito poucos" adolescentes. Mas um oficial do acampamento que pediu para não ser identificado disse que são três. O oficial não disse a idade do prisioneiro mais jovem. Confirmou sua presença na terça-feira depois que a televisão australiana ABC informou que havia pessoas muito jovens entre os detidos. A notícia gerou uma onda de críticas por parte dos grupos de direitos humanos, que fazem objeções contra a detenção por tempo indefinido de cerca de 660 pessoas de 42 países em Guantánamo, suspeitas de terem vínculos com a organização terrorista Al-Qaeda ou com o derrubado regime do Taleban no Afeganistão. Eles não foram acusados nem tiveram acesso a advogados, "O fato de os EUA não verem nada de mal em reter menores em Guantánamo e interrogá-los é uma indicação surpreendente da postura arrogante adotada pelo governo de (George W.) Bush quanto às normas de respeito aos direitos humanos", enfatizou o porta-voz da Anistia Internacional, Alistair Hodgett. Por sua vez, a Ong Human Rights Watch disse que os EUA estavam exacerbando uma situação conflitiva. A detenção de jovens "reflete nossas preocupações mais amplas com o fato de os EUA nunca terem indicado adequadamente a situação legal dos detidos durante o conflito (no Afeganistão)" afirmou James Ross, assessor legal da Human Rights Watch em Nova York. Reter "menores capturados... evidentemente agrava o problema", acrescentou. Em setembro, funcionários canadenses informaram que um adolescente canadense de 15 anos havia sido capturado em 27 de julho depois de ficar gravemente ferido em um tiroteio no Afeganistão. O primeiro-ministro Jean Chrétien disse que estava negociando um atendimento diplomático para o jovem. Na semana passada, o jornal Globe and Mail de Toronto disse que o adolescente, agora com 16 anos, está detido em Guantánamo e que as autoridades americanas haviam negado um pedido de funcionários canadenses para que tivessem acesso a ele.