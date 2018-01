EUA mantêm bloqueio ao diálogo com Pyongyang Os EUA manterão bloqueio ao diálogo com o governo de Pyongyang até que a Coréia do Norte desmantele de modo "total e verificável" seu programa nuclear, disse hoje o subsecretário de Estado americano John Bolton. Segundo o funcionário, que considerou a admissão pela Coréia do Norte de que está começando a enriquecer urânio "um motivo de grave preocupação", Pyongyang já produziu plutônio suficiente para construir "uma ou duas" bombas nucleares. Bolton disse que a Coréia do Norte é líder mundial na exportação de tecnologia de mísseis e mantém "ativos" seus programas de armas químicas e biológicas. O governo Bush está em busca de uma solução pacífica e tentando aplicar pressão diplomática sobre Pyongyang, disse o subsecretário em uma conferência sobre terrorismo patrocinada pelo Hudson Institute. Na próxima semana, o subsecretário de Estado Douglas Feith viajará para a região do Leste Asiático, onde manterá consultas com seus colegas japoneses e sul-coreanos.