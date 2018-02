EUA mantêm bombardeios no Afeganistão Um bombardeio norte-americano no limite norte de Cabul nas primeiras horas de hoje deixou pelo menos 10 mortos civis, disseram testemunhas. Segundo a agência de notícias privada afegã AIP, os aviões também atacaram alvos na cidade de Mazar-i-Sharif, no norte do Afeganistão, Kandahar, no sul, Herat, no oeste, e Jalalabad, no oeste. Um jornalista da agência Associated Press viu os cadáveres de quatro crianças e de dois adulto mortos nos bombardeios de hoje. Vizinhos das vítimas, no entanto, informaram que o número de mortos é de uma dezena. O incidente ocorreu apenas um dia depois de que um bombardeio aparentemente equivocado vitimou vários civis em duas aldeias na zona sob controle rebelde ao norte da capital. Uma aldeia no território taleban também foi atingida.