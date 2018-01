EUA mantêm busca a Omar e Bin Laden O Pentágono confirmou hoje que as operações militares no sul e no leste do Afeganistão prosseguem com o objetivo de capturar o mulá Mohammed Omar, líder do Taleban, e Osama bin Laden, chefe dos terroristas da Al-Qaeda, embora pelo momento não tenha obtido nenhum êxito. A informação vem no mesmo dia em que o diário árabe-londrino As Sharq Al Awsat publica uma entrevista com Omar, na qual ele declara que ?o confronto não acabou, apenas começou?. Disse ainda que a batalha vai avançar até a Casa Branca, considerada por ele como ?quartel-general da injustiça?. O mulá Omar também informou que Osama bin Laden, líder da rede terrorista Al Qaeda, não morreu. Atualmente, os militares norte-americanos movimentam-se no leste, região onde a inteligência acredita que Bin Laden continue circulando na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Os Estados Unidos estão dando suporte aéreo, com helicópteros e aviões de ataque, à Operação Condor, que é a última ação militar lançada pelas tropas aliadas na guerra contra o terrorismo. A Operação, que deve durar mais alguns dias, foi ativada ontem depois que uma patrulha de comandos australianos foi atacada. A coalizão pôs em campo cerca de 1.000 soldados, principalmente britânicos, para combater o que se define como "um número substancial" de inimigo, próximo a Khost, a cidade da resistência taleban. Objetivo frustrado Como Bin Laden, também o mulá Omar é uma obsessão norte-americana. Forças dos Estados Unidos realizaram várias ações na região que rodeia Kandahar, que funcionava como quartel-general dos talebans. No último ataque à região, na segunda-feira, as forças norte-americanas capturaram 32 suspeitos e mataram cinco pessoas. A operação, a cerca de 80 quilômetros ao norte de Kandahar, na zona onde o líder dos talebans nasceu e cresceu, tinha como objetivo a captura de importantes membros da milícia, inclusive o próprio mulá. O objetivo, no entanto, foi frustrado com a fuga de Omar.