EUA mantêm cerco a cidade de turcos no Iraque ropas americanas entregaram suprimentos médicos a funcionários iraquianos em meio ao cerco de uma cidade do nordeste iraquiano onde a população é de etnia turca. Soldados dos EUA e do Iraque tentam erradicar centenas de rebeldes refugiados ali. A despeito das críticas do governo turco e de lideranças xiitas, o comando militar americano insiste que manterá o sítio de Tal Afar por todo o tempo necessário para subjugar os guerrilheiros estrangeiros que se encontram na cidade. A campanha é parte de um esforço renovado dos americanos para restaurar a autoridade do governo de Bagdá sobre todas as regiões do país, seja por negociação ou pela força. O cerco de Tal Afar, cidade descrita como uma central de distribuição de armas contrabandeadas e guerrilheiros estrangeiros vindos da Síria, atraiu críticas de dentro e fora do Iraque, principalmente de líderes xiitas e da Turquia, pelos danos causados a inocentes.