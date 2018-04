EUA mantêm cronograma de retirada

O governo dos Estados Unidos afirmou ontem que o aumento no número de atentados a bomba no Iraque não comprometerá os planos de Washington de retirar do país árabe todas as forças de combate até o fim de agosto, informou a Casa Branca na terça-feira. Os EUA invadiram o Iraque no início de 2003 alegando que o governo do ditador Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa. As supostas armas nunca foram encontradas, mas, desde então, os EUA mantêm soldados no Iraque.