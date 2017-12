EUA manterão ajuda à Iugoslávia O Departamento de Estado anunciou nesta segunda-feira que a Iugoslávia, depois de deter o ex-presidente Slobodam Milosevic, cumpriu as condições para receber uma ajuda de US$ 50 milhões. O anúncio foi formulado pelo porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher, 24 horas depois que militares iugoslavos prenderam Milosevic. O secretário de Estado Colin Powell também advertiu que a ajuda está condicionada à continuidade de cooperação da Iugoslávia com o Tribunal de Crimes de Guerra das Nações Unidas em Haia. O governo sérvio deteve não apenas Milosevic, como também outros dois funcionários acusados por sua suposta responsabilidade em crimes de guerra, que foram indiciados pelo tribunal internacional. O governo de Vojislav Kostunica, que substituiu o regime autoritário de Milosevic, indicou que o ex-presidente seria processado na Iugoslávia por corrupção, e não por crimes de guerra. Ao ser interrogado sobre se Milosevic deverá ser extraditado para os EUA para que a Casa Branca tome a iniciativa de uma conferência de doadores para a Iugoslávia, Boucher respondeu que a avaliação norte-americana sobre a cooperação iugoslava com as autoridades judiciais de Haia "não estará baseada em uma só medida". Milosevic foi detido na madrugada de domingo e ficará preso por 30 dias, enquanto são elaboradas as provas do processo que ele deverá enfrentar por corrupção e abuso de poder durante os 13 anos em que esteve à frente do governo.