EUA manterão milhares de prisioneiros depois de transferência de poder Mais de 1.400 prisioneiros serão libertados ou terão a custódia transferida para as autoridades iraquiana até 30 de junho, quando um governo interino assumirá a soberania parcial do Iraque. Entretanto, os americanos manterão entre 4.000 e 5.000 prisioneiros considerados "ameaças" pelas forças de ocupação, disse um funcionário do governo dos Estados Unidos. A Cruz Vermelha Internacional alertou hoje que, em obediência às Convenções de Genebra, todos os prisioneiros detidos pelas forças de ocupação no Iraque sem condenação pendente devem ser libertados assim que a soberania for formalmente transferida.